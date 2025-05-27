Через квітневі заморозки в Україні формується серйозний дефіцит продуктів у Миколаєві та інших регіонах — насамперед кісточкових фруктів, повідомляє Politeka.

За словами директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, найбільше постраждали абрикоси, персики, черешні та вишні. В окремих районах втрати врожаю сягають 50–60%, що призведе до суттєвого зростання цін улітку.

Пендзин пояснив, що квітневі морози серйозно вдарили по садах, особливо в Черкаській області, де було кілька хвиль сильного похолодання. Дерева, які лише почали квітнути, втратили здатність формувати плоди. Яблуні поки зберігають шанси на нормальний урожай, але все залежатиме від погоди найближчим часом.

Винятком став виноград — його квітневі заморозки майже не зачепили. Основні регіони вирощування — Закарпаття та південь України — уникли значних втрат. Це дає надію на стабільну ситуацію з цінами на цей фрукт.

Однак дефіцит продуктів у Миколаєві, зокрема черешні, вишень і абрикосів, означає, що попит доведеться задовольняти імпортом. А імпортні фрукти завжди дорожчі, ніж вітчизняні. Пендзин застеріг, що вартість на прилавках напряму залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках.

Уже зараз експерти прогнозують: імпортні абрикоси, сливи, вишні й персики будуть основою літнього фруктового ринку в Україні. Отже, українцям варто підготуватися до вищих цін і меншого вибору серед місцевої продукції.

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