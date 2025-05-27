Из-за апрельских заморозков в Украине формируется серьезный дефицит продуктов в Николаеве и других регионах — прежде всего косточковых фруктов, сообщает Politeka.

По словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и вишни. В отдельных районах потери урожая составляют 50–60%, что приведет к существенному росту цен летом.

Пендзин объяснил, что апрельские морозы серьезно ударили по садам, особенно в Черкасской области, где было несколько волн сильного похолодания. Деревья, которые только начали цвести, потеряли способность формировать плоды. Яблони пока сохраняют шансы на нормальный урожай, но все зависит от погоды в ближайшее время.

Исключением стал виноград — его апрельские заморозки почти не тронули. Основные регионы выращивания – Закарпатье и юг Украины – избежали значительных потерь. Это дает надежду на стабильную ситуацию с ценами на этот фрукт.

Однако дефицит продуктов в Николаеве, в частности черешни, вишен и абрикосов, означает, что спрос придется удовлетворять импорту. А импортные фрукты всегда дороже отечественных. Пендзин предостерег, что стоимость на прилавках будет напрямую зависеть от ситуации на внешних рынках.

Уже сейчас эксперты прогнозируют, что импортные абрикосы, сливы, вишни и персики будут основой летнего фруктового рынка в Украине. Следовательно, украинцам следует подготовиться к более высоким ценам и меньшему выбору среди местной продукции.

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