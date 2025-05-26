Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало однією з найбільш актуальних тем для розмов.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вже не просто чутки, а реальна перспектива для місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Через критичну фінансову ситуацію у сфері водопостачання уряд готується до непопулярних, але вимушених рішень.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, борги підприємств водопровідно-каналізаційного господарства сягнули 24,2 млрд грн, з яких 9,2 млрд — заборгованість населення. У Спілці споживачів комунальних послуг попереджають: вартість води може зрости до 200 гривень за кубометр.

Ситуація загострюється ще й тим, що відсутній мораторій на підвищення цін на воду. Близько 400 органів місцевого самоврядування вже ухвалили рішення про зміну розцінок. Одним із рішень Кабміну є передача водоканалів під контроль громад, що дозволить оперативніше реагувати на фінансові та технічні виклики.

У той же час у Миколаєві вартість газу поки стабільна: “Нафтогаз” утримує ціну на рівні 7,96 грн/м³, а доставка газу через філію “Газмережі” коштує 2,388 грн/м³. Але навіть за фіксованих тарифів у вартості газу можуть змінюватися абонентські платежі.

Щодо електроенергії, з 1 червня 2024 року ціна для населення складає 4,32 грн/кВт⋅год, але споживачам із великим обсягом електроопалення доступні знижені ставки до 2,64 гривні. В умовах війни і потреб у відновленні інфраструктури уряд не виключає подальших переглядів тарифних.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області — лише питання часу, і мешканцям варто готуватися до нових фінансових навантажень.

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