Робота для пенсіонерів у Миколаєві охоплює різні сфери та дає можливість багатьом українцям знайти свою справу.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві відкриває перед літніми мешканцями нові горизонти, повідомляє Politeka.

У місті з’являються все більше вакансій, спеціально адаптованих під потреби людей пенсійного віку, з урахуванням комфортного графіка та умов праці.

Так, на одному з підприємств по вулиці Авангардній, 2А, відкрито позицію охоронця. Робота передбачає нічні зміни тривалістю 15 годин, а у святкові та вихідні — 24 години. Вакансія ідеально підійде людям похилого віку, які шукають спокійну та передбачувану зайнятість із зарплатою від 8 500 грн.

Ще одна актуальна пропозиція — вакансія водія пасажирської ГАЗелі (Соболь) у Центральному районі міста. Основні обов’язки — перевезення співробітників на робоче місце та назад, а також доставка автозапчастин. Графік — два дні через два, офіційне оформлення та соцпакет гарантовані. Заробітна плата становить 12 000–13 000 грн. Роботодавці відкриті до співпраці з людьми старшого віку.

Також на підприємстві ФОП Пшеничная О.І. (вул. Старокріпостна, 1з) є вакансія кладовщика. Обов’язки включають інвентаризацію, приймання та видачу товарів. Графік — з понеділка по суботу, ранкові зміни. Зарплата — від 13 000 до 15 000 грн. Це гарний варіант для активних пенсіонерів, які бажають працювати в стабільних умовах.

Загалом робота для пенсіонерів у Миколаєві охоплює різні сфери — охорону, водійські послуги та логістику, тож кожен може знайти заняття відповідно до своїх можливостей і вподобань.

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