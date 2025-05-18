Синоптики зробили прогноз погоди у Миколаєві на тиждень з 19 по 25 травня та попередили

Фахівці-синоптики підготували прогноз погоди в Миколаєві на тиждень з 19 по 25 травня, експерти розповіли, чого очікувати наступної неділі, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Миколаєві на тиждень з 19 по 25 травня. У понеділок, 19-ого числа: тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +11 до +22°C.

Вівторок, 20.05: до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Денна температура сягне +18°C.

У середу, 21.05: прогнозують потепління та температуру в межах від +13 до +21°C. Чекає похмура пора, яка проясниться тільки ввечері. Уночі йтиме злива. Вранці розпогодиться, та більше цього дня не передбачається злив.

У четвер, 22.05: синоптики обіцяють від 12 до 21 градусів зі знаком "+". Триматиметься ясна пора, а ввечері на небі з'являться хмари.

В п'ятницю 23-ого: протягом усього дня погода протримається похмурою, опадів не прогнозується. Стопчики термометрів піднімуться до +21 градусів.

В суботу 24-ого числа: температура протримається на рівні +21 градусів. Хмарність триматиметься до кінця доби. На щастя, без злив.

Неділя 25-ого: хмари у місті закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Протримається +13 до +21. Отже прогноз погоди у Миколаєві на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє погодні перепади та негоду.

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