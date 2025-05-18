Синоптики сделали прогноз погоды в Николаеве на неделю с 19 по 25 мая и предупредили.

Специалисты-синоптики подготовили прогноз погоды в Николаеве на неделю с 19 по 25 мая, эксперты рассказали, чего ожидать в следующее воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Николаеве с 19 по 25 мая. В понедельник, 19-ое число: только вечер порадует нас ясным небом. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Столбики термометров будут колебаться от +11 до +22°C.

Вторник, 20.05: к полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к концу суток должен закончиться. Днем 18°C.

В среду, 21.05: прогнозируют потепление и температуру в пределах от +13 до +21°C. Ждет мрачная пора, которая прояснится только к концу суток. Ночью пройдет ливень. Утром согласится, но в этот день не ожидается дождь.

В четверг, 22:05: синоптики обещают от 12 до 21 градусов со знаком "+". Будет держаться ясное время, а вечером на небе появятся облака.

В пятницу 23-го: в течение всего дня атмосфера продержится пасмурной, осадков не прогнозируется. Стопчики термометров поднимутся до +21 градусов.

В субботу 24 числа: температура продержится на уровне +21 градусов. Облачность будет держаться до конца суток. К счастью, без ливней.

Воскресенье двадцать пятого: облака в городе закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Продержится +13 до +21. Итак, прогноз погоды в Николаеве на неделю с 19 по 25 мая обещает погодные перепады и непогоду.

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