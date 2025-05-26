Работа для пенсионеров в Николаеве охватывает разные сферы и дает возможность многим украинцам найти свое дело.

Работа для пенсионеров в Николаеве открывает перед пожилыми жителями новые горизонты, сообщает Politeka.

В городе появляется все больше вакансий, специально адаптированных к нуждам людей пенсионного возраста, с учетом комфортного графика и условий труда.

Так, на одном из предприятий по улице Авангардной, 2А, открыта позиция охранника . Работа предусматривает ночные смены продолжительностью 15 часов, а в праздничные и выходные – 24 часа. Вакансия идеально подойдет пожилым людям, которые ищут спокойную и предполагаемую занятость с зарплатой от 8500 грн.

Еще одно актуальное предложение – вакансия водителя пассажирской ГАЗели (Соболь) в Центральном районе города. Основные обязанности – перевозка сотрудников на рабочее место и обратно, а также доставка автозапчастей. График – два дня через два, официальное оформление и соцпакет гарантированы. Заработная плата составляет 12000-13000 грн. Работодатели открыты для сотрудничества с людьми старшего возраста.

Также на предприятии ФЛП Пшеничная О.И. (ул. Старокрепостная, 1з) есть вакансия кладовщика . Обязанности включают в себя инвентаризацию, приемку и выдачу товаров. График – с понедельника по субботу, утренние изменения. Зарплата – от 13 000 до 15 000 грн. Это хороший вариант для активных пенсионеров, желающих работать в стабильных условиях.

В общем, работа для пенсионеров в Николаеве охватывает различные сферы — охрану, водительские услуги и логистику, поэтому каждый может найти занятия в соответствии со своими возможностями и предпочтениями.

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