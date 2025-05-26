Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стал одной из наиболее актуальных тем для разговоров.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области уже не просто слухи, а реальная перспектива местных жителей, сообщает Politeka.

Из-за критической финансовой ситуации в сфере водоснабжения правительство готовится к непопулярным, но вынужденным решениям.

Как сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба, долги предприятий водопроводно-канализационного хозяйства составили 24,2 млрд грн, из которых 9,2 млрд — задолженность населения. В Союзе потребителей коммунальных услуг предупреждают: стоимость воды может вырасти до 200 гривен за кубометр.

Ситуация накаляется еще и тем, что отсутствует мораторий на повышение цен на воду. Около 400 органов местного самоуправления уже приняли решение об изменении расценок. Одним из решений Кабмина является передача водоканалов под контроль общин, что позволит более оперативно реагировать на финансовые и технические вызовы.

В то же время в Николаеве стоимость газа пока стабильна: "Нафтогаз" удерживает цену на уровне 7,96 грн/м³, а доставка газа через филиал "Газсети" стоит 2,388 грн/м³. Но даже при фиксированных тарифах в стоимости газа могут изменяться абонентские платежи.

По электроэнергии с 1 июня 2024 года цена для населения составляет 4,32 грн/кВтч, но потребителям с большим объемом электроотопления доступны сниженные ставки до 2,64 гривны. В условиях войны и потребностей в восстановлении инфраструктуры правительство не исключает дальнейших пересмотров тарифных планов.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области – только вопрос времени, и жителям стоит готовиться к новым финансовым нагрузкам.

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