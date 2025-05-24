Підвищення тарифів на воду спричинило хвилю невдоволення серед жителів кількох сіл на Дніпропетровщині та Вінниччині, повідомляє Politeka.

У селі Вільне Дніпропетровської області ціна за кубометр води зросла майже в 7 разів — з 12,04 до 78,76 гривень. Люди не були попереджені про це, що викликало численні скарги.

Люди нарікають на перебої з водопостачанням, відсутність ремонту водогону та вимоги перепідписувати договори під загрозою відключення. Водоканал також не має сайту з контактами та особистими кабінетами, що ускладнює зв’язок із споживачами.

У селі Буша на Вінниччині підвищення тарифного плану на воду складає до 63,84 грн за кубометр — найвищий у Ямпільській громаді. Для споживачів без лічильників ціна сягає 230 грн з людини. Жителі скаржаться на відсутність пояснень щодо тарифів та низьку якість послуг. Через відсутність лічильників борги зростають, а якість води залишається низькою.

КП «Буша» планує встановити лічильники на вході і виході мережі, проте це не вплине на ціну через зношеність водогону та здорожчання електроенергії, що становить 63% вартості послуги. У бюджеті передбачені кошти на ремонт, але ситуація потребує комплексного вирішення.

Мешканці вимагають відкритих обговорень та перегляду тарифів з урахуванням реального стану мереж і якості води.

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