Робота для пенсіонерів у Києві дозволяє залишатися активним і отримувати стабільний дохід, не дивлячись на поважний вік.

Робота для пенсіонерів у Києві підходить тим, хто хоче мати зручний графік та покращити своє фінансове становище, повідомляє Politeka.

Однією з доступних вакансій на платформі work.ua є позиція прибиральниці у тренажерному залі Self-made. Заробітна плата становить 6 000 гривень плюс додаткові бонуси за якісно виконані завдання.

Основні обов’язки включають прибирання тренажерного залу, роздягальні та вбиральні, підтримку чистоти у загальних зонах, витирати пил та дзеркала, виносити сміття і дотримуватися норм гігієни та безпеки. Гнучкий графік дозволяє працювати 2−4 години на день три рази на тиждень.

Ще один варіант - продавець у пекарню мережі BULOCHKA. Зарплата становить від 25 000 до 35 000 плюс щотижневі мотиваційні виплати. Основні обов’язки включають випікання смачних напівфабрикатів, консультування та обслуговування гостей, викладку товару і розміщення цінників.

Компанія гарантує своєчасні виплати, повне оплачуване навчання, дружню атмосферу і підтримку колег, а також безкоштовний фірмовий обід.

Також відкрито вакансію охоронця для об’єктів у Конча-Заспі та Козині Київської області. Щомісячна оплата становить 15 000–20 000, за зміну платять 1300–1500 гривень.

Основні обов’язки передбачають забезпечення порядку та безпеки офісного приміщення, контроль за допомогою системи відеоспостереження, контроль входу і виходу співробітників та гостей, патрулювання території, реагування на тривожні сигнали, забезпечення пожежної безпеки та охорону майна.

Дана робота для пенсіонерів у Києві передбачає офіційне працевлаштування та забезпечення формою, графік добовий з 7:00 до 7:00 наступного дня.

