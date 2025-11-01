Работа для пенсионеров в Киеве позволяет оставаться активной и получать стабильный доход, несмотря на почтенный возраст.

Работа для пенсионеров в Киеве подходит тем, кто хочет иметь удобный график и улучшить свое финансовое положение, сообщает Politeka.

Одной из доступных вакансий на платформе work.ua есть позиция уборщицы в тренажерном зале Self-made. Заработная плата составляет 6000 гривен плюс дополнительные бонусы за качественно выполненные задания.

Основные обязанности включают уборку тренажерного зала, раздевалки и туалеты, поддержание чистоты в общих зонах, вытирать пыль и зеркала, выносить мусор и соблюдать нормы гигиены и безопасности. Гибкий график позволяет работать 2-4 часа в день три раза в неделю.

Еще один вариант – продавец в пекарню сети BULOCHKA. Зарплата составляет от 25 000 до 35 000 плюс еженедельные мотивационные выплаты. Основные обязанности включают выпечку вкусных полуфабрикатов, консультирование и обслуживание гостей, выкладку товара и размещение ценников.

Компания гарантирует своевременные выплаты, полное оплачиваемое обучение, дружескую атмосферу и поддержку коллег, а также бесплатный фирменный обед.

Также открыта вакансия охранника для объектов в Конча-Заспе и Козине Киевской области. Ежемесячная оплата составляет 15 000-20 000, за смену платят 1300-1500 гривен.

Основные обязанности предусматривают обеспечение порядка и безопасности офисного помещения, контроль системы видеонаблюдения, контроль входа и выхода сотрудников и гостей, патрулирование территории, реагирование на тревожные сигналы, обеспечение пожарной безопасности и охрану имущества.

Данная работа для пенсионеров в Киеве предусматривает официальное трудоустройство и обеспечение по форме, график суточный с 7:00 до 7:00 на следующий день.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.