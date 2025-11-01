З 10 жовтня запрацювала нова система оплати проїзду у Львівській області, яка впроваджується у Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Місцеві мешканці тепер можуть здійснювати платіж за поїздку за допомогою QR-коду у мобільному застосунку EasyPay. У міських автобусах діє автоматизована система обліку, що поступово замінює готівкові розрахунки на сучасні цифрові сервіси.

Для оплати достатньо скористатися спеціальною наліпкою в салоні транспорту, де розміщено QR-код. Пасажир сканує його, відкриває додаток EasyPay, обирає відповідний квиток, вводить кількість і підтверджує платіж. У результаті квиток активується автоматично, а його електронна версія з’являється в застосунку. Під час перевірки його потрібно пред’явити водію.

У місті діють оновлені тарифи, які залежать від способу розрахунку. Найдоступніший варіант — використання «Картки Дрогобичанина», що забезпечує оплату однієї поїздки за 15 гривень. Оплатити банківською карткою вартість становить 18 гривень, а при внесенні готівки безпосередньо водію — 20 гривень. Можна придбати в магазинах мережі «Сім-23». За даними оператора, від початку жовтня мешканці вже оформили 427 таких карток.

Щоб оплатити через QR-код, необхідно встановити EasyPay, обрати у налаштуваннях місто «Дрогобич», відсканувати код та виконати платіж. Для власників картки мешканця система автоматично спише суму після підтвердження операції. Водночас квиток дійсний лише на одну поїздку й не передбачає пересадки.

Отже, нова система оплати проїзду у Львівській області у Дрогобичі забезпечує швидкість, зручність і прозорість розрахунків, сприяючи переходу транспорту на сучасні цифрові стандарти.

