С 10 октября заработала новая система оплаты проезда во Львовской области, внедряемая в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Местные жители теперь могут производить плату за поездку с помощью QR-кода в мобильном приложении EasyPay. В городских автобусах действует автоматизированная система учета, постепенно заменяющая наличные расчеты на современные цифровые сервисы.

Для оплаты достаточно воспользоваться специальной наклейкой в ​​салоне транспорта, где размещен QR-код. Пассажир сканирует его, открывает приложение EasyPay, выбирает подходящий билет, вводит количество и подтверждает платеж. В результате билет активируется автоматически, а его электронная версия появляется в приложении. При проверке его нужно предъявить водителю.

В городе действуют обновленные тарифы, зависящие от способа расчета. Самый доступный вариант – использование «Карты Дрогобычанина», обеспечивающей оплату одной поездки за 15 гривен. Оплатить банковской картой стоимость составляет 18 гривен, а при внесении наличных непосредственно водителю — 20 гривен. Можно приобрести в магазинах сети «Сим-23». По данным оператора, с начала октября жители уже оформили 427 таких карт.

Чтобы оплатить QR-код, необходимо установить EasyPay, выбрать в настройках город «Дрогобыч», отсканировать код и выполнить платеж. Для владельцев карты жильца система автоматически спишет сумму после подтверждения сделки. В то же время билет действителен только на одну поездку и не предусматривает пересадки.

Итак, новая система оплаты проезда во Львовской области в Дрогобыче обеспечивает быстроту, удобство и прозрачность расчетов, способствуя переходу транспорта на современные цифровые стандарты.

