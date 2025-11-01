Графік відключення світла в листопаді в Дніпропетровській області є об’єктивною реальністю, яку вже необхідно враховувати мешканцям і промисловим підприємствам

Графіки відключення світла в листопаді в Дніпропетровській області вже стають реальною загрозою для населення, повідомляє Politeka

Таку думку висловив експерт Юрій Корольчук. За його словами, через пошкодження енергетичної та газової інфраструктури внаслідок регулярних атак росії, обмеження постачання електроенергії є вимушеними.

«Якщо такими темпами, як зараз, вони матимуть змогу хвилями робити обстріли, то я дуже здивуюся, якщо взимку буде електроенергії понад вісім годин на добу», — пояснює експерт.

Він наголошує, що об’єднана енергосистема України стає роз’єднаною при виведенні з ладу двох-трьох вузлів, і поки їх не відновлять, знеструмлення будуть відчутними по всіх регіонах.

«В умовному зараз найбільш віддаленому регіоні — енергопрофіцит, але навіть там можуть бути тимчасові відключення», — зазначає Корольчук.

Експерт підкреслює, що прифронтові області, зокрема Харків, Чернігів і Сумська, ризикують зазнати тривалих блекаутів. У Дніпропетровській області ситуація також складна: місцева енергосистема ослаблена, тому графіки відключень в листопаді можуть бути тривалими, особливо під час похолодання.

«Те, що відбуваються зараз, — це аварійні, вимушені заходи. Але не факт, що вони згодом не перетворяться на планові графіки», — пояснює Корольчук.

За його словами, оптимістичного сценарію не існує. Нейтральний варіант можливий лише за теплої зими, коли світло може бути присутнє близько 12 годин на добу. В інших випадках — песимістичний прогноз: до 20 годин без електроенергії у пікові дні. Експерт додає, що навіть атомні станції працюють із обмеженим маневруванням, що підвищує навантаження на систему та ризик масштабних відключень.

Отже, графік відключення світла в листопаді в Дніпропетровській області — це об’єктивна реальність, яку вже необхідно враховувати мешканцям і промисловим підприємствам. Підготовка до зими обмежена, а подальші ракетні атаки можуть ще більше ускладнити ситуацію.

«Це не фантазії — це потенційні пікові дні, коли електроенергія може відсутніти протягом більшої частини доби», — підсумовує Корольчук.

До слова, актуальні графіки в регіоні українці можуть переглядати на офіційному каналі ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК"

Джерело: Главред

