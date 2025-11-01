График отключения света в ноябре в Днепропетровской области является объективной реальностью, которую необходимо учитывать жителям и промышленным предприятиям.

Графики отключения света в ноябре в Днепропетровской области уже становятся реальной угрозой населению, сообщает Politeka

Такое мнение высказал эксперт Юрий Корольчук. По его словам, из-за повреждения энергетической и газовой инфраструктуры в результате регулярных атак россии, ограничение поставок электроэнергии вынуждены.

«Если такими темпами, как сейчас, они смогут волнами производить обстрелы, то я очень удивлюсь, если зимой будет электроэнергии более восьми часов в сутки », — объясняет эксперт.

Он отмечает, что объединенная энергосистема Украины становится разобщенной при выводе из строя двух-трех узлов, и пока их не восстановят, обесточивания будут ощутимы по всем регионам.

«В условном сейчас наиболее отдаленном регионе – энергопрофицит, но даже там могут быть временные отключения» , – отмечает Корольчук.

Эксперт подчеркивает, что прифронтовые области, в частности Харьков, Чернигов и Сумская, рискуют испытать длительные блекауты. В Днепропетровской области ситуация также сложная: местная энергосистема ослаблена, поэтому графики отключений в ноябре могут быть продолжительными, особенно во время похолодания.

«Происходящее сейчас — это аварийные, вынужденные меры. Но не факт, что они впоследствии не превратятся в плановые графики» , — объясняет Корольчук.

По его словам, оптимистического сценария нет. Нейтральный вариант возможен только при теплой зиме, когда свет может присутствовать около 12 часов в сутки. В других случаях пессимистический прогноз: до 20 часов без электроэнергии в пиковые дни. Эксперт добавляет, что даже атомные станции работают с ограниченным маневрированием, что увеличивает нагрузку на систему и риск масштабных отключений.

Итак, график отключения света в ноябре в Днепропетровской области – это объективная реальность, которую уже необходимо учитывать жителям и промышленным предприятиям. Подготовка к зиме ограничена, а последующие ракетные атаки могут еще больше усугубить ситуацию.

«Это не фантазии – это потенциальные пиковые дни, когда электроэнергия может отсутствовать в течение большей части суток» , – заключает Корольчук.

К слову, актуальные графики в регионе украинцы могут просматривать на официальном канале ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК"

Источник: Главред

