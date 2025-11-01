Українці, які втратили дім через бойові дії, можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області.

Держава та міжнародні партнери розробили кілька ініціатив, що дають шанс ВПО отримати безкоштовне житло у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло у Дніпропетровській області доступне не лише для ВПО. До списку також входять військовослужбовці, родини загиблих воїнів, особи з інвалідністю, сироти та громадяни, чиє помешкання зруйноване внаслідок війни.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає, хто має право на отримання соціального даху над головою і як саме це відбувається.

Варто зазначити, що процес тривалий, оскільки вимагає підготовки документів, перевірки даних і певного часу очікування. Найбільший акцент цьогоріч зроблено саме на підтримку вразливих категорій населення.

Для ВПО діють спеціальні програми, які забезпечують безкоштовним житлом у Дніпропетровській області коштом міжнародних партнерів або державного бюджету.

Людям надають квартири чи службові приміщення, здебільшого на тимчасовій основі. Пріоритет мають родини з дітьми, особи похилого віку та люди з обмеженими можливостями.

Серед діючих програм є ініціатива "єВідновлення". Вона призначена для переселенців та людей, чиї будинки були зруйновані під час бойових дій. Вона надає компенсацію у формі сертифікатів або грошових виплат.

Ще одна популярна ініціатива – "єОселя". Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів та науковців. Учасники програми можуть отримати іпотеку під 3% річних, а для решти громадян ставка становить 7%.

