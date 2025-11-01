Для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, в місті наразі пропонують кілька цікавих варіантів зайнятості.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі підійде для тих, хто хоче залишатися активним та мати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Кожна пропозиція на платформі work.ua передбачає офіційне працевлаштування. Серед найбільш затребуваних вакансій є кур'єр на поштомати на власному авто.

На цій роботі для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена зарплата від 40 000 до 45 000. Потрібно доставляти та забирати посилки, підтримувати автомобіль у належному стані, вносити дані в мобільний додаток.

Компанія компенсує витрати на паливо та проводить навчання за власний рахунок. Водійське посвідчення категорії В та безаварійний стаж керування є обов’язковими.

Ще одна цікава пропозиція - заправник або молодший оператор АЗС з зарплатою 15 000 гривень плюс чайові. Працівники офіційно оформлюються з першого дня, мають медичне страхування, оплачувану відпустку і лікарняні.

Основні обов’язки на цій роботі для пенсіонерів у Запоріжжі включають заправку автомобілів, консультації клієнтів щодо пального та підтримку чистоти обладнання і території.

Також постійну зайнятість пропонують комплектувальнику на сучасному складі кормів для тварин компанії Кормотех. Зарплата формується від 15 000 до 18 300, залежно від кількості змін. Графік з 7.00 до 18.00, 5 або 6 днів на тиждень.

Автобус підвозить працівників з різних районів міста. Основні обов’язки полягають у комплектації товарів за накладними. Вакансія передбачає можливість економити на транспорті, що важливо для людей, які цінують час і комфорт.

Ці пропозиції підходять для людей, які хочуть підробітку, залишатися активними та отримувати дохід, водночас не витрачаючи багато сил на дорогу чи складні фізичні навантаження.

