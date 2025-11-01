Для тех, кто ищет работу для пенсионеров в Запорожье, сейчас предлагают несколько интересных вариантов занятости.

Работа для пенсионеров в Запорожье подойдет тем, кто хочет оставаться активным и иметь стабильный доход, сообщает Politeka.

Каждое предложение на платформе work.ua подразумевает официальное трудоустройство. Среди наиболее востребованных вакансий есть курьер на почтоматы на собственном авто.

На этой работе для пенсионеров в Запорожье предусмотрена зарплата от 40 000 до 45 000. Нужно доставлять и забирать посылки, поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии, вносить данные в мобильное приложение.

Компания компенсирует расходы на топливо и проводит обучение за свой счет. Водительские права категории В и безаварийный стаж управления являются обязательными.

Еще одно интересное предложение – заправщик или младший оператор АЗС с зарплатой 15 000 гривен плюс чаевые. Работники официально оформляются с первого дня, имеют медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и больничные.

Основные обязанности на этой работе для пенсионеров в Запорожье включают в себя заправку автомобилей, консультации клиентов по топливу и поддержку чистоты оборудования и территории.

Также постоянную занятость предлагают комплектовщику на современном складе кормов для животных компании Кормотех. Зарплата формируется от 15 000 до 18 300 в зависимости от количества изменений. График с 7.00 до 18.00, 5 или 6 дней в неделю.

Автобус подвозит работников из разных районов города. Основные обязанности состоят в комплектации товаров по накладным. Вакансия предусматривает возможность экономить на транспорте, что важно для людей, которые ценят время и комфорт.

Эти предложения подходят для людей, желающих подработки, оставаться активными и получать доход, в то же время не тратя много сил на дорогу или сложные физические нагрузки.

