Пенсійний фонд України розкрили, що потрібно зробити переселенцям, які бажають продовжити отримувати державні виплати для ВПО з 1 листопада у Київській області.

Стало відомо, що частина українських переселенців не отримає виплати для ВПО з 1 листопада у Київській області, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили, з кого знімуть виплати.

Пенсійний фонд України інформує, що переселенці, які бажають продовжити отримувати державні виплати для ВПО з 1 листопада у Київській області, повинні оновити свої персональні дані та підтвердити право на допомогу.

У відомстві наголошують, що необхідно повідомити про будь-які зміни, які можуть вплинути на призначення виплат. Це стосується зміни прізвища, імені або по батькові, зміни місця проживання чи реєстрації, отримання нового паспорта або виїзду за кордон.

Окрім цього, всім отримувачам допомоги для ВПО у Київській області потрібно до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Ця процедура є обов’язковою для підтвердження особи та подальшого нарахування грошової підтримки від держави.

Фізичну ідентифікацію мають пройти такі категорії громадян:

малозабезпечені сім’ї;

отримують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьки-вихователі та прийомні батьки, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

діти, які мають тяжкі захворювання;

які не мають права на пенсію, а також громадяни з інвалідністю;

отримувачі допомоги на догляд;

з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсію (одержувачі тимчасової державної допомоги).

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами:

Особисто — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу та містить відомості про вік і місце проживання.

Онлайн — скориставшись електронним підписом Дія.Підпис у своєму особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Через відеозв’язок — подавши заявку на проходження процедури дистанційно через той самий портал.

За кордоном — звернувшись до дипломатичної установи України для підтвердження факту перебування особи в живих.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.