Пенсионный фонд Украины раскрыли, что нужно сделать переселенцам, желающим продолжить получать государственные выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Киевской области.

Стало известно, что часть украинских переселенцев не получит выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Киевской области, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли, с кого снимут выплаты.

Пенсионный фонд Украины сообщает, что переселенцы, желающие продолжить получать государственные выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Киевской области, должны обновить свои персональные данные и подтвердить право на помощь.

В ведомстве отмечают, что необходимо сообщить о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение выплат. Это касается смены фамилии, имени или отчества, смены места жительства или регистрации, получения нового паспорта или выезда за границу.

Кроме того, всем получателям помощи для ВПЛ в Киевской области нужно до 1 ноября 2025 года пройти физическую идентификацию. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего начисления денежной поддержки от государства.

Физическую идентификацию должны пройти следующие категории граждан:

малообеспеченные семьи;

получают пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также из их числа, в том числе с инвалидностью;

родители-воспитатели и приемные родители, получающие денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

дети, имеющие тяжелые заболевания;

не имеющие права на пенсию, а также граждане с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсию (получатели временной государственной помощи).

Пройти физическую идентификацию можно несколькими способами:

Лично — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность и содержащим сведения о возрасте и месте жительства.

Онлайн – воспользовавшись электронной подписью Дия. Подпись в своем личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Через видеосвязь — подав заявку на прохождение процедуры дистанционно через тот же портал.

За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.

