Украинцы, потерявшие дом из-за боевых действий, могут рассчитывать на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Государство и международные партнеры разработали несколько инициатив, дающих шанс ВПЛ получить бесплатное жилье в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье в Днепропетровской области доступно не только для ВПЛ. В список также входят военнослужащие, семьи погибших воинов, лица с инвалидностью, сироты и граждане, чье жилище разрушено в результате войны.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения определяет, кто имеет право на получение социальной крыши над головой и как именно это происходит.

Следует отметить, что процесс длительный, поскольку требует подготовки документов, проверки данных и определенного времени ожидания. Наибольший акцент сделан именно на поддержку уязвимых категорий населения.

Для ВПЛ действуют специальные программы, которые обеспечивают бесплатным жильем в Днепропетровской области за счет международных партнеров или государственного бюджета.

Людям предоставляют квартиры или служебные помещения, в основном на временной основе. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Среди действующих программ есть инициатива "єВідновлення". Она предназначена для переселенцев и людей, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий. Она предоставляет компенсацию в виде сертификатов или денежных выплат.

Еще одна популярная инициатива - "єОселя". Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Участники программы могут получить ипотеку под 3% годовых, а для остальных граждан ставка составляет 7%.

