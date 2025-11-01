Подорожчання проїзду у Дніпрі покликане компенсувати зростання витрат транспортних підприємств і гарантувати належне функціонування міських перевезень у зимовий період.

Подорожчання проїзду у Дніпрі відбудеться з 8 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Міські перевізники повідомили, що вартість проїзду у більшості автобусів становитиме 20 гривень. Про це стало відомо з оголошень, розміщених у салонах транспорту наприкінці жовтня. Підвищення тарифів пов’язане з кількома факторами, серед яких подорожчання запчастин, збільшення цін на пальне, нестача водіїв та механіків, а також необхідність підготовки автобусів до зимового періоду.

Перевізники зауважили, що ще кілька тижнів тому зверталися до департаменту транспорту міської ради, наголошуючи, що чинний тариф у 18 гривень не покриває реальні витрати на обслуговування маршрутів. У міськраді підтвердили: економічно обґрунтована ціна могла б сягати навіть 25–27 гривень. Водночас у виконкомі ухвалили рішення встановити граничну вартість на рівні 20 гривень.

У департаменті транспорту та транспортної інфраструктури зазначили, що підвищення вартості проїзду є вимушеним кроком, необхідним для збереження стабільності роботи громадського транспорту. За словами представників відомства, підвищення відкладали якомога довше, проте нині утримати попередній рівень тарифів неможливо.

Таким чином, уже з 8 листопада більшість автобусних маршрутів Дніпра працюватимуть за новими розцінками. Представники перевізників наголошують, що оновлений тариф допоможе підтримувати технічний стан транспортних засобів, уникнути скорочення рейсів і забезпечити безперебійне перевезення пасажирів.

Отже, подорожчання проїзду у Дніпрі покликане компенсувати зростання витрат транспортних підприємств і гарантувати належне функціонування міських перевезень у зимовий період.

