Подорожание проезда в Днепре призвано компенсировать рост расходов транспортных предприятий и гарантировать надлежащее функционирование городских перевозок в зимний период.

Подорожание проезда в Днепре состоится с 8 ноября 2025, сообщает Politeka.

Городские перевозчики сообщили, что стоимость проезда в большинстве автобусов составит 20 гривен. Об этом стало известно из объявлений, размещенных в салонах транспорта в конце октября. Повышение тарифов связано с несколькими факторами, включая подорожание запчастей, увеличение цен на горючее, нехватку водителей и механиков, а также необходимость подготовки автобусов к зимнему периоду.

Перевозчики отметили, что еще несколько недель назад обращались в департамент транспорта городского совета, отмечая, что действующий тариф в 18 гривен не покрывает реальные расходы по обслуживанию маршрутов. В горсовете подтвердили: экономически обоснованная цена могла бы достигать даже 25–27 гривен. В исполкоме приняли решение установить предельную стоимость на уровне 20 гривен.

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры отметили, что повышение стоимости проезда - вынужденный шаг, необходимый для сохранения стабильности работы общественного транспорта. По словам представителей ведомства, повышение откладывали как можно дольше, однако в настоящее время удержать предварительный уровень тарифов невозможно.

Таким образом, уже с 8 ноября большинство автобусных маршрутов Днепра будут работать по новым расценкам. Представители перевозчиков отмечают, что обновленный тариф поможет поддерживать техническое состояние транспортных средств, избежать сокращения рейсов и обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.

