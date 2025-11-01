У Харківській області запроваджено обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

На автодорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський запроваджено нові тимчасові ліміти для великовагового транспорту.

Як повідомили у Харківській обласній адміністрації, зміни стосуються шляхопроводу, розташованого через залізничну колію на відрізку дороги з позначкою «км 484+589». Саме на цій ділянці обмежили пересування транспортних засобів, маса яких перевищує 15 тонн, а навантаження на вісь становить понад 7,5 тонни.

Таке рішення ухвалили задля збереження конструкції мосту та забезпечення безпечного пересування іншого транспорту на вказаній частині траси. Влада закликає учасників дорожнього руху заздалегідь враховувати ці умови під час планування маршрутів і дотримуватися вимог знаків, установлених на під’їздах до об’єкта.

Обмеження діє саме на зазначеній ділянці магістралі М-03, що сполучає Київ, Харків і Довжанський, де шляхопровід проходить через колію. Водіям вантажного транспорту рекомендовано обирати альтернативні напрямки, щоб уникнути затримок і зменшити навантаження на міст.

Керівництво області наголосило, що ці дії спрямовані на підвищення безпеки, попередження аварійних ситуацій і продовження терміну експлуатації споруди.

Обмеження руху транспорту в Харківській області стосується виключно ділянки автошляху М-03 поблизу шляхопроводу з позначкою «км 484+589», де діє заборона для машин, що перевищують зазначені вагові параметри.

Крім того, для зручності пасажирів на Салтівці запущено тимчасовий автобус №9. Він курсує від 602-го мікрорайону по Салтівському шосе до перехрестя з проспектом Тракторобудівників.

