Ограничение движения транспорта в Харьковской области относится исключительно к участку автодороги М-03 вблизи путепровода с отметкой «км 484+589».

В Харьковской области введено ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

На автодороге государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский введены новые временные лимиты для тяжеловесного транспорта.

Как сообщили в Харьковской областной администрации, изменения касаются путепровода, расположенного через железнодорожный путь на отрезке дороги с отметкой «км 484+589». Именно на этом участке ограничили передвижение транспортных средств, масса которых превышает 15 тонн, а нагрузка на ось составляет более 7,5 тонн.

Такое решение было принято для сохранения конструкции моста и обеспечения безопасного передвижения другого транспорта на указанной части трассы. Власти призывают участников дорожного движения заранее учитывать эти условия при планировании маршрутов и соблюдать требования знаков, установленных на подъездах к объекту.

Ограничение действует именно на указанном участке магистрали М-03, соединяющем Киев, Харьков и Довжанский, где путепровод проходит через путь. Водителям грузовиков рекомендуется выбирать альтернативные направления, чтобы избежать задержек и уменьшить нагрузку на мост.

Руководство области подчеркнуло, что эти действия направлены на повышение безопасности, предупреждение аварийных ситуаций и продление срока эксплуатации сооружения.

Кроме того, для удобства пассажиров на Салтовке запущен временный автобус №9. Он курсирует с 602-го микрорайона по Салтовскому шоссе до перекрестка с проспектом Тракторостроителей.

