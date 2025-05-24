Повышение тарифов на воду повлекло за собой волну недовольства среди жителей нескольких сел на Днепропетровщине и Винницкой области, сообщает Politeka.

В селе Свободное Днепропетровской области цена за кубометр воды выросла почти в 7 раз – с 12,04 до 78,76 гривен. Люди не были предупреждены об этом, что вызвало многочисленные жалобы.

Люди сетуют на перебои с водоснабжением, отсутствие ремонта водопровода и требования переподписывать договоры под угрозой отключения. Водоканал также не имеет сайта с контактами и личными кабинетами, что затрудняет связь с потребителями.

В селе Буша в Винницкой области повышение тарифного плана на воду составляет до 63,84 грн за кубометр — самый высокий в Ямпольской общине. Для потребителей без счетчиков цена составляет 230 грн с человека. Жители жалуются на отсутствие объяснений тарифов и низкое качество услуг. Из-за отсутствия счетчиков долги растут, а качество воды остается низким.

КП «Буша» планирует установить счетчики на входе и выходе сети, однако это не повлияет на цену из-за износа водопровода и подорожания электроэнергии, что составляет 63% стоимости услуги. В бюджете предусмотрены средства на ремонт, но ситуация нуждается в комплексном разрешении.

Жители требуют открытых обсуждений и пересмотра тарифов с учетом реального состояния сетей и качества воды.

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