Подорожчання проїзду в Львівській області не дає спокою для місцевих мешканців, тож розповідаємо, до чого і кому варто готуватися.

Подорожчання проїзду в Львівській області вже добряче б'є по гаманцю місцевих, повідомляє Politeka.

Пасажири з різних сіл і містечок, які щодня добираються до обласного центру, тепер змушені перераховувати бюджет і шукати, де зекономити. Бо ж вартість поїздки змінилася, а от зарплати і пенсії залишилися на тому ж рівні.

За останніми даними, подорожчання проїзду в Львівській області найбільше зачепило міжміські маршрути. Квитки здорожчали в середньому на п’ятнадцять-двадцять відсотків. Мінімальна вартість поїздки тепер складає 30 гривень.

А от мешканці Жовтанців вже платять п’ятдесят, щоб доїхати до облцентру. Раніше ця ж дорога коштувала сорок. Для родин з невисокими доходами така зміна є суттєвою і болісною.

Причини подорожчання проїзду у Львівській області полягають у тому, що зросли витрати на утримання транспорту. Пальне підскочило, техобслуговування теж влітає в копійку. Додайте до цього ще й підвищення офіційної заробітної плати водіям.

І не варто забувати про те, що через зменшення пасажиропотоку багато рейсів стали нерентабельними. Перевізники кажуть, що без оновлення тарифів просто не витримають. Для багатьох підприємств це питання виживання.

Іван Велійка, керівник правління «Укравтотранс», повідомив, що більшість великих перевізників регіону вже внесли зміни до своїх розцінок. Йдеться про такі підприємства, як АТП 14631, Самбірське АТП 14608, компанії «Міра і К» та АТП 14630.

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