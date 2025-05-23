Подорожание проезда во Львовской области не дает покоя местным жителям, поэтому рассказываем, к чему и кому стоит готовиться.

Подорожание проезда во Львовской области уже изрядно бьет по кошельку местных, сообщает Politeka.

Пассажиры из разных сел и городков, ежедневно добирающиеся в областной центр, теперь вынуждены перечислять бюджет и искать, где сэкономить. Ведь стоимость поездки изменилась, а вот зарплаты и пенсии остались на том же уровне.

По последним данным, подорожание проезда во Львовской области больше всего задело междугородние маршруты. Билеты подорожали в среднем на пятнадцать-двадцать процентов. Минимальная стоимость поездки теперь составляет 30 гривен.

А вот жители Жовтанцев уже платят пятьдесят, чтобы доехать до облцентра. Раньше эта же дорога стоила сорок.

Причины подорожания проезда во Львовской области в том, что возросли расходы на содержание транспорта. Горючее подскочило, техобслуживание тоже влетает в копейку. Прибавьте к этому еще и повышение официальной заработной платы водителям.

И не стоит забывать о том, что из-за уменьшения пассажиропотока многие рейсы стали нерентабельными. Перевозчики говорят, что без обновления тарифов просто не выдержат. Для многих предприятий это вопрос выживания.

Иван Велийко, руководитель правления «Укравтотранс», сообщил, что большинство крупных перевозчиков региона уже внесли изменения в свои цены. Речь идет о таких предприятиях, как АТП 14631, Самборское АТП 14608, компании «Мера и К» и АТП 14630.

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