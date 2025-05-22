Грошова допомога для пенсіонерів у Львові доступна навіть при реєстрації онлайн.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові стала доступною завдяки гуманітарній програмі МРСА (Multi-purpose cash assistance), яку реалізує Карітас України, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, зокрема людей похилого віку, які через війну опинилися у скрутному становищі. Головна перевага цієї допомоги — гнучкість, прозорість і швидкість реагування на реальні потреби людей.

Кожен учасник проєкту може отримати грошову виплату у розмірі 3 600 гривень щомісячно протягом трьох місяців, що у підсумку становить 10 800 грн на одну особу. Виплати здійснюються через банківський рахунок (IBAN) або через Укрпошту. Особливо важливо, що зареєструватися на участь у програмі можна дистанційно — це дозволяє охопити навіть тих, хто проживає у віддалених районах або не має можливості особисто подати заявку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові — це спосіб дати людям старшого віку свободу самостійно розпоряджатися коштами: купити продукти, ліки, оплатити комунальні послуги чи інші важливі речі. Програма також позитивно впливає на економіку громади, адже гроші залишаються в обігу на місцевому рівні.

Щоб дізнатися, чи діє проєкт у вашому районі, зверніться до місцевого осередку Карітасу або зателефонуйте на гарячу лінію: 0-800-336-734.

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