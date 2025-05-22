Денежная помощь для пенсионеров во Львове доступно даже при регистрации онлайн.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове стала доступна благодаря гуманитарной программе МРСА (Multi-purpose cash assistance), которую реализует Каритас Украины, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, в частности пожилых людей, которые в результате оказались в затруднительном положении. Главное преимущество этой помощи – гибкость, прозрачность и быстрота реагирования на реальные потребности людей.

Каждый участник проекта может получить денежную выплату в размере 3 600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев , что в итоге составляет 10 800 грн на одного человека . Выплаты производятся через банковский счет (IBAN) или через Укрпочту. Особенно важно, что зарегистрироваться на участие в программе можно дистанционно — это позволяет охватить даже проживающих в отдаленных районах или не имеющих возможности лично подать заявку.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове — это способ дать людям постарше свободу самостоятельно распоряжаться средствами: купить продукты, лекарства, оплатить коммунальные услуги или другие важные вещи. Программа также положительно влияет на экономику общества, ведь деньги остаются в обращении на местном уровне.

Чтобы узнать, действует ли проект в вашем районе, обратитесь в местный центр Каритаса или позвоните по телефону на горячую линию: 0-800-336-734.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.