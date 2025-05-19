Нова система оплати проїзду у Львівській області може суттєво вплинути на пасажирів.

Нова система оплати проїзду у Львівській області запроваджується з 19 травня - частина пасажирів приміських маршруток більше не зможе розраховуватися е-квитками, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Smart Ticket Technology.

Причина — перевізники не погасили заборгованість перед оператором-компанією Smart Ticket Technology.

Оператор повідомив, що підприємства, які повністю не розрахуються з боргами, будуть відключені від системи. Це означає, що валідатори у їхніх автобусах перестануть працювати, і електронна оплата або облік пільгових перевезень стануть неможливими. Відповідне попередження з’являтиметься на екранах пристроїв.

За даними Smart Ticket Technology, борги перевізників зросли з 150 тисяч гривень на початку року до понад 600 тисяч гривень станом на 12 травня. Незважаючи на неодноразові нагадування та наради з керівництвом Львівської ОВА, значна частина компаній ігнорує зобов’язання за договорами.

Компанія наголошує, що ситуація загрожує стабільній роботі: неможливість обслуговування валідаторів, закупівлі необхідних матеріалів та розрахунків із партнерами ставить під сумнів подальше функціонування сервісу на маршрутах-боржниках.

Отже, нова система оплати проїзду у Львівській області тимчасово втрачає охоплення через фінансову недисциплінованість частини перевізників, і від цього першими постраждають пасажири.

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