Новая система оплаты проезда во Львовской области может оказать существенное влияние на пассажиров.

Новая система оплаты проезда во Львовской области вводится с 19 мая – часть пассажиров пригородных маршруток больше не сможет рассчитываться е-билетами, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Smart Ticket Technology.

Причина – перевозчики не погасили задолженность перед оператором-компанией Smart Ticket Technology.

Оператор сообщил, что предприятия, полностью не рассчитающиеся с долгами, будут отключены от системы. Это означает, что валидаторы в их автобусах перестанут работать и электронная оплата или учет льготных перевозок станут невозможными. Соответствующее предупреждение отображается на экране устройств.

По данным Smart Ticket Technology, долги перевозчиков выросли со 150 тысяч гривен в начале года до более 600 тысяч гривен по состоянию на 12 мая. Несмотря на неоднократные напоминания и совещания с руководством Львовской ОВ, значительная часть компаний игнорирует обязательства по договорам.

Компания отмечает, что ситуация угрожает стабильной работе: невозможность обслуживания валидаторов, закупки необходимых материалов и расчетов с партнерами подвергает сомнению дальнейшее функционирование сервиса на маршрутах-должниках.

Итак, новая система оплаты проезда во Львовской области временно теряет охват из-за финансовой недисциплинированности части перевозчиков, и от этого первыми пострадают пассажиры.

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