Жителі кількох районів можуть мати незручності через відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харкові.

Комунальні служби надали графік відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харкові, яке пов’язане з плановими й аварійними ремонтами внутрішньобудинкових систем, повідомляє Politeka.

Зона робіт охоплює кілька будинків одразу. Зокрема, відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харкові варто чекати на вулицях Нескорених, Гвардійців-Широнінців і Валентинівській.

У місті виникли серйозні проблеми з гарячим водопостачанням через пошкодження у стояках, до яких фахівці не мали доступу. Частина квартир закрита, що ускладнило обслуговування.

Так, на Нескорених у будинку 12 постраждали одразу два під’їзди. У 9-му - без гарячого душу залишилися мешканці квартир від 383 до 427. Схожа ситуація й у восьмому в квартирах 335, 339, 343 та далі до 379 включно.

На вулиці Валентинівській, 9 зневоднення торкнулося під’їзду номер 3. Там довелося зупинити водопостачання у всіх помешканнях від 97 до 144. Також серйозні обмеження торкнулись і будинку на Гвардійців-Широнінців, 49-Б. Всюди відновлення водопостачання заплановане на 31 число.

І це якщо не виникне додаткових технічних складнощів або погодних обставин, які можуть вплинути на графік. Зазначимо, що відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня у Харкові передбачають саме аварійні ситуації, тому місцевим мешканцям варто підготуватися до тимчасових незручностей.

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