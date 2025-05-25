Жители нескольких районов могут испытывать неудобства из-за отключения воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове.

Коммунальные службы предоставили график отключения воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове , которое связано с плановыми и аварийными ремонтами внутридомовых систем, сообщает Politeka.

Зона работ охватывает несколько домов сразу. В частности, отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове следует ожидать на улицах Непокоренных, Гвардейцев-Широнинцев и Валентиновской.

В городе возникли серьезные проблемы с горячим водоснабжением из-за повреждений в стояках, к которым специалисты не имели доступа. Часть квартир закрыта, что усложнило обслуживание.

Так, на Непокоренных в доме 12 пострадали сразу два подъезда. В 9 - без горячего душа остались жильцы квартир от 383 до 427. Похожая ситуация и в восьмом в квартирах 335, 339, 343 и далее до 379 включительно.

На улице Валентиновской, 9 обезвоживание затронуло подъезд номер 3. Там пришлось остановить водоснабжение во всех помещениях от 97 до 144. Также серьезные ограничения коснулись и дома на Гвардейцев-Широнинцев, 49-Б. Всюду восстановление водоснабжения запланировано на 31 число.

И это, если не возникнет дополнительных технических сложностей или погодных обстоятельств, которые могут повлиять на график. Отметим, что отключения воды на неделю с 26 мая по 1 июня в Харькове предусматривают именно аварийные ситуации, поэтому местным жителям следует подготовиться к временным неудобствам.

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