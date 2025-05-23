Подорожчання продуктів у Харкові не збавляє темпів і вже встигло зачепити кишені звичайних містян, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося багатьох базових позицій, повідомляє Politeka.

На порталі Мінфін показані середні ціни по регіону на квітень і якщо порівняти їх із травневими, то подорожчання проодуктів у Харкові видно неозброєним оком.

У квітні кілограм пшеничного хліба коштував у середньому 42,20 гривні. У травні в АТБ аналогічний товар у фасуванні 500 г продається вже за 26,18 гривні. Макарони також не дешевшають: у квітні вони обходилися у 33,52, а зараз в середньому доведеться заплатити 40 грн.

Подорожчання продуктів у Харкові помітне і в сегменті молочки. Минулого місяця пастеризоване молоко з жирністю до 2,6% коштувало 52,15 за літр. У травні в АТБ "Яготинське", але в упаковці 0,9 кг, коштує вже 56,50. Якщо порівняти, то це майже на 10 відсотків більше.

Сметана жирністю до 15% у статистиці від Мінфіну фігурує з ціною 149,69, а в магазині зараз за "Свою Лінію" вагою 400 г доведеться віддати майже 50. Курячі яйця ткож підскочили, адже раніше їх продавали за 68,56, а зараз вже цінники показують всі 76 за десяток від виробника "Ясенсвіт".

Експерти кажуть, що це ще не кінець і такі зміни обумовлені загальною економічною ситуацією в країні. Тож споживачам радять шукати акції та інші способи зекономити.

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