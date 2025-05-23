Подорожание продуктов в Харькове не сбавляет темпов и уже успело задеть карманы обычных горожан, так что рассказываем, к чему готовиться.

Подорожание продуктов в Харькове коснулось многих базовых позиций, сообщает Politeka.

На портале Минфин показаны средние цены по региону на апрель и если сравнить их с майскими, то подорожание продуктов в Харькове видно невооруженным глазом.

В апреле килограмм пшеничного хлеба стоил в среднем 42,20 гривны. В мае у АТБ аналогичный товар в фасовке 500 г продается уже за 26,18 гривны. Макароны тоже не дешевеют: в апреле они обходились в 33,52, а сейчас в среднем придется заплатить 40 грн.

Подорожание продуктов в Харькове заметно и в сегменте молочки. В прошлом месяце пастеризованное молоко с жирностью до 2,6% стоило 52,15 за литр. В мае в АТБ "Яготинское", но в упаковке 0,9 кг стоит уже 56,50. Если сравнить, то это почти на 10 процентов больше.

Сметана жирностью до 15% в статистике от Минфина фигурирует с ценой 149,69, а в магазине сейчас за "Свою Линию" весом 400 г придется отдать почти 50. Куриные яйца также подскочили, ведь раньше их продавали за 68,56, а сейчас уже ценники показывают все 7.

Эксперты говорят, что это еще не конец, и такие изменения обусловлены всеобщей экономической ситуацией в стране. Так что потребителям советуют искать акции и другие способы сэкономить.

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