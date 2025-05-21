Розміри щомісячних надбавок до пенсії 2025 року різняться в залежності від віку пенсіонерів

Пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше, продовжують отримувати в Харкові щомісячні надбавки до пенсії 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Ця ініціатива уряду спрямована на полегшення фінансового навантаження, пов’язаного з медичним обслуговуванням, придбанням ліків і задоволенням базових побутових потреб.

Розмір вікової додаткової плати в 2025 року залежить від вікової категорії:

для осіб віком 70—74 років — до 300 гривень на місяць;

75—79 років — до 456 гривень;

80 років і старше — до 570 гривень.

Доплата призначається автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Нарахування починається з наступного дня після дня народження.

Ключові нюанси:

Розмір доплати збільшується після досягнення наступного вікового порогу.

Виплата здійснюється незалежно від виду пенсії чи наявного страхового стажу.

У разі смерті пенсіонера доплата припиняється з першого числа місяця, що настає після дати смерті.

Ці надбавки до пенсії 2025 року в Харкові є частиною ширшої системи соціального захисту літніх людей, і держава може переглядати їхній розмір залежно інфляції та можливостей бюджету.

Окрім цього, українці, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж, повинні отримувати пенсію не меншу ніж 40% від середньої зарплати. Якщо фактична виплата нижча за цей рівень, держава здійснює відповідну доплату. Вона також нараховується автоматично, без потреби особистого звернення. Інші додаткові надбавки на цю категорію не передбачені.

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