Размеры ежемесячных надбавок к пенсии в 2025 году разнятся в зависимости от возраста пенсионеров.

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и старше, продолжают получать в Харькове ежемесячные надбавки к пенсии в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Эта инициатива правительства направлена ​​на облегчение финансовой нагрузки, связанной с медицинским обслуживанием, приобретением лекарств и удовлетворением базовых бытовых нужд.

Размер возрастной дополнительной платы в 2025 году зависит от возрастной категории:

для лиц в возрасте 70-74 лет - до 300 гривен в месяц;

75-79 лет - до 456 гривен;

80 лет и старше – до 570 гривен.

Доплата назначается автоматически – обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Начисление начинается со следующего дня после дня рождения.

Ключевые нюансы:

Размер доплаты увеличивается по достижении следующего возрастного порога.

Выплата производится независимо от вида пенсии или имеющегося страхового стажа.

В случае смерти пенсионера доплата прекращается с первого числа месяца, следующего за датой смерти.

Эти надбавки к пенсии в 2025 году в Харькове являются частью более широкой системы социальной защиты пожилых людей, и государство может пересматривать их размер в зависимости от инфляции и возможностей бюджета.

Кроме этого, украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж, должны получать пенсию не менее 40% от средней зарплаты. Если фактическая выплата ниже этого уровня, государство осуществляет соответствующую доплату. Она также начисляется автоматически без необходимости личного обращения. Остальные дополнительные надбавки на эту категорию не предусмотрены.

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