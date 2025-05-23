Безкоштовне житло для ВПО в Україні можна знайти, проте. що для цього потрібно зробити - знають не всі українці, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрило Міністерство розвитку громад та територій України.
В Україні надається безкоштовне житло для ВПО завдяки низці державних, комунальних, приватних та громадських ініціатив.
Хто надає
Згідно з даними Міністерства розвитку громад його можуть надавати:
- приватні особи (громадяни України);
- заклади приватної форми власності;
- комунальні установи;
- державні заклади.
Де шукати інформацію
Актуальна інформація щодо наявного прихистку публікується на державній платформі «Там, де вас чекають». Тут можна знайти:
- кількість доступних прихистків у різних регіонах;
- наявність вільних місць;
- контакти гарячих ліній з питань розселення по областях.
Платформа «Прихисток» — пропозиції від фізичних осіб
Для пошуку варіантів безкоштовного житла від громадян України створено спеціальний онлайн-сервіс «Прихисток». Щоб скористатися ним:
- Зайдіть на сайт платформи.
- Оберіть опцію «Знайти житло».
- Вкажіть країну (Україна) та потрібний регіон.
- Введіть кількість осіб і склад сім’ї.
- Перегляньте доступні пропозиції.
- Зв’яжіться безпосередньо з власниками житла.
Ще одна корисна ініціатива — волонтерський сервіс «Допомагай», де працює схожий алгоритм пошуку тимчасового прихистку.
Від органів влади
Також внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до місцевої влади:
- обласних військових адміністрацій (ОВА);
- органів місцевого самоврядування (ОМС).
Саме вони надають тимчасове соціальне укриття у місцях компактного поселення (МКП). Ці ресурси допомагають переселенцям знайти безпечний притулок у складні часи.
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