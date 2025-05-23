Безкоштовне житло для ВПО в Україні можна знайти, проте. що для цього потрібно зробити - знають не всі українці, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрило Міністерство розвитку громад та територій України.

В Україні надається безкоштовне житло для ВПО завдяки низці державних, комунальних, приватних та громадських ініціатив.

Хто надає

Згідно з даними Міністерства розвитку громад його можуть надавати:

  • приватні особи (громадяни України);
  • заклади приватної форми власності;
  • комунальні установи;
  • державні заклади.

Де шукати інформацію

Актуальна інформація щодо наявного прихистку публікується на державній платформі «Там, де вас чекають». Тут можна знайти:

  • кількість доступних прихистків у різних регіонах;
  • наявність вільних місць;
  • контакти гарячих ліній з питань розселення по областях.

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Платформа «Прихисток» — пропозиції від фізичних осіб

Для пошуку варіантів безкоштовного житла від громадян України створено спеціальний онлайн-сервіс «Прихисток». Щоб скористатися ним:

  • Зайдіть на сайт платформи.
  • Оберіть опцію «Знайти житло».
  • Вкажіть країну (Україна) та потрібний регіон.
  • Введіть кількість осіб і склад сім’ї.
  • Перегляньте доступні пропозиції.
  • Зв’яжіться безпосередньо з власниками житла.

Ще одна корисна ініціатива — волонтерський сервіс «Допомагай», де працює схожий алгоритм пошуку тимчасового прихистку.

Від органів влади

Також внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до місцевої влади:

  • обласних військових адміністрацій (ОВА);
  • органів місцевого самоврядування (ОМС).

Саме вони надають тимчасове соціальне укриття у місцях компактного поселення (МКП). Ці ресурси допомагають переселенцям знайти безпечний притулок у складні часи.

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