Бесплатное жилье для ВПЛ в Украине можно найти, однако. что для этого нужно сделать – знают не все украинцы, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыло Министерство развития общин и территорий Украины.
В Украине предоставляется бесплатное жилье для ВПЛ благодаря ряду государственных, коммунальных, частных и общественных инициатив.
Кто предоставляет
Согласно данным Министерства развития общин, его могут предоставлять:
- частные лица;
- заведения частной формы собственности;
- коммунальные учреждения;
- государственные заведения.
Где искать информацию
Актуальная информация о существующем убежище публикуется на государственной платформе «Там, где вас ждут» . Здесь можно найти:
- количество доступных приютов в разных регионах;
- наличие свободных мест;
- контакты горячих линий по вопросам расселения по областям.
Платформа «Убежище» — предложения от физических лиц
Для поиска вариантов бесплатного жилья от граждан Украины создан специальный онлайн-сервис «Убежище» .
- Зайдите на сайт платформы.
- Выберите опцию «Найти».
- Укажите страну и регион.
- Введите количество людей и состав семьи.
- Просмотрите доступные предложения.
- Свяжитесь с собственниками.
Еще одна полезная инициатива – волонтерский сервис «Помогай», где работает схожий алгоритм поиска временного дома.
От органов власти
Также внутренне перемещенные лица могут обратиться к местным властям:
- областные военные администрации (ОВА);
- органов местного самоуправления (ОМС)
Именно они предоставляют временное социальное укрытие в местах компактного поселения (МКП). Эти ресурсы помогают переселенцам найти безопасное убежище в сложные времена.
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