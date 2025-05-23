В Украине предоставляется бесплатное жилье для ВПЛ благодаря ряду государственных, коммунальных, частных и общественных инициатив.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Украине можно найти, однако. что для этого нужно сделать – знают не все украинцы, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыло Министерство развития общин и территорий Украины.

В Украине предоставляется бесплатное жилье для ВПЛ благодаря ряду государственных, коммунальных, частных и общественных инициатив.

Кто предоставляет

Согласно данным Министерства развития общин, его могут предоставлять:

частные лица;

заведения частной формы собственности;

коммунальные учреждения;

государственные заведения.

Где искать информацию

Актуальная информация о существующем убежище публикуется на государственной платформе «Там, где вас ждут» . Здесь можно найти:

количество доступных приютов в разных регионах;

наличие свободных мест;

контакты горячих линий по вопросам расселения по областям.

Платформа «Убежище» — предложения от физических лиц

Для поиска вариантов бесплатного жилья от граждан Украины создан специальный онлайн-сервис «Убежище» .

Зайдите на сайт платформы.

Выберите опцию «Найти».

Укажите страну и регион.

Введите количество людей и состав семьи.

Просмотрите доступные предложения.

Свяжитесь с собственниками.

Еще одна полезная инициатива – волонтерский сервис «Помогай», где работает схожий алгоритм поиска временного дома.

От органов власти

Также внутренне перемещенные лица могут обратиться к местным властям:

областные военные администрации (ОВА);

органов местного самоуправления (ОМС)

Именно они предоставляют временное социальное укрытие в местах компактного поселения (МКП). Эти ресурсы помогают переселенцам найти безопасное убежище в сложные времена.

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