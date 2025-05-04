Найдешевші квартири у Львові можна знайти, проте без деяких нюансів не обійшлося

Найдешевші квартири у Львові можна знайти у різних куточках міста, проте кожне житло в аренду має певні нюанси та особливості, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Найдешевші квартири у Львові можна орендувати від 4500 гривень. Пропонується в оренду затишна квартира готельного типу, розташована на вулиці Зелена (в районі перехрестя Зелена–Пасічна–Луганська), у Сихівському районі.

Це простора кімната площею 20 кв.м, зі зручностями та власним санвузлом. Житло призначене для одного охайного, порядного чоловіка без дітей і тварин. Кімната не має вікна, проте облаштована усім необхідним для комфортного проживання.

В інтер’єрі — двоспальне ліжко, шафа-комод, робоча зона з письмовим столом та кріслами, телевізор. З побутової техніки — мікрохвильова піч, холодильник. У розпорядженні мешканців також пральна машина спільного користування. Невеличка зона з базовими побутовими зручностями облаштована біля ресепшена.

Квартира після ремонту, меблі — нові. Будівля має охорону, консьєржа та систему відеонагляду, що забезпечує додаткове відчуття безпеки.

Оренда можлива на термін від 2 місяців. Комунальні послуги включено у вартість. Ціна — 4500 грн/міс для однієї особи.

Також найдешевші квартири у Львові можна арендувати за 7 тисяч на місяць. Пропонується в оренду затишна однокімнатна квартира в доброму стані, розташована в районі Городоцька–Лапаївка. Зручне розташування — поряд великі торгові центри "Епіцентр" та "Метро", а також хороше транспортне сполучення з містом.

Житло обладнане усім необхідним для комфортного проживання: наявні меблі, пральна машина, індивідуальне опалення (встановлено газовий котел), постійна гаряча та холодна вода, підключено інтернет. Є балкон, що додає зручності та простору.

Вона вільна для заселення, перегляд можливий у зручний для вас час. Орендна плата становить 7000 грн на місяць плюс комунальні послуги.

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