Самые дешевые квартиры можно найти, однако без некоторых нюансов не обошлось.

Самые дешевые квартиры во Львове можно найти в разных уголках города, однако у каждого жилья в аренду есть определенные нюансы и особенности, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявления в OLX и выяснили, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Самые дешевые квартиры можно арендовать от 4500 гривен. Предлагается в аренду уютная квартира гостиничного типа, расположенная на улице Зеленая (в районе перекрестка Зеленая-Пасечная-Луганская), в Сыхивском районе.

Это просторная комната площадью 20 кв.м с удобствами и собственным санузлом. Жилье предназначено для одного опрятного, порядочного мужчины без детей и животных. Комната не имеет окна, однако оборудована всем необходимым для комфортного проживания.

В интерьере – двуспальная кровать, шкаф-комод, рабочая зона с письменным столом и креслами, телевизор. Из бытовой техники – микроволновая печь, холодильник. В распоряжении жильцов также есть стиральная машина совместного пользования. Небольшая зона с базовыми бытовыми удобствами обустроена у ресепшена.

Она после ремонта, мебель — новая. Здание имеет охрану, консьержа и систему видеонаблюдения, что обеспечивает дополнительное чувство безопасности.

Аренда возможна на срок от 2 месяцев. Коммунальные услуги включены в стоимость. Цена - 4500 грн/мес для одного человека.

Также самые дешевые квартиры можно арендовать за 7 тысяч в месяц. Предлагается в аренду уютная однокомнатная в хорошем состоянии, расположенная в районе Городоцкая-Лапаевка. Удобное расположение рядом крупные торговые центры "Эпицентр" и "Метро", а также хорошее транспортное сообщение с городом.

Жилье оборудовано всем необходимым для комфортного проживания: мебель, стиральная машина, индивидуальное отопление (установлен газовый котел), постоянная горячая и холодная вода, подключен интернет. Есть балкон, придающий удобства и пространства.

Она свободна для заселения, просмотр возможен в удобное для вас время. Арендная плата составляет 7000 грн. в месяц плюс коммунальные услуги.

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