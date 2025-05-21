Найдешевші квартири в Харкові можна знайти від 4 тисяч гривень у різних районах міста.

Попит на житло в регіонах, які страждають від частих обстрілів, постійно змінююється - можна знайти в оренду найдешевші квартири в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Найдешевші квартири в Харкові здають від 4 тисяч гривень. За даними аналітиків, якщо брати середню зарплатню та середню зарплату за квітень місяць 2025 року, то містяни витрачають на винаймання житла приблизно 20% від свого доходу.

З'явилась нова пропозиція. Здається 1-кімнатна квартира в новобудові, розташована в Індустріальному районі, на Роганському житловому масиві, по вул. Роганській, 130.

Житло повністю готове до заселення: є всі необхідні зручності, сучасна побутова техніка та меблі. Санвузол суміжний, ремонт – у гарному стані. У квартирі встановлені холодильник, плита, духовка, пральна машина, мікрохвильова піч, електрочайник. Підключено Wi-Fi та кабельне телебачення. Орендна плата становить 5000 грн на місяць + комунальні послуги згідно з лічильниками.

Також найдешевші квартири в Харкові можна знайти подалі від центру міста. Так, за орендну плату в 3500 грн пропонується всього за 10 хвилин пішки від станції метро "Академіка Павлова". Розташована на 2 поверсі нового будинку, ця пропозиція – одна з найвигідніших на ринку.

У квартирі виконано сучасний ремонт із стильним, продуманим до дрібниць дизайном. Оснащена всім необхідним для комфортного життя: зручний диван, містка шафа-купе, холодильник, пральна машина, варильна панель і мікрохвильова піч.

Ідеальний варіант для однієї особи або пари. У дворі — закрите паркування для мешканців. Житловий комплекс має зручне розташування — метро зовсім поруч, у межах пішої досяжності.

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