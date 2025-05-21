Самые дешевые квартиры в Харькове можно найти от 4 тысяч гривен в разных районах города.

Спрос на жилье в регионах, страдающих частыми обстрелами, постоянно меняется – можно найти в аренду самые дешевые квартиры в Харькове, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявления в OLX и выяснили, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Самые дешевые квартиры в Харькове сдают от 4 тысяч гривен. По данным аналитиков, если брать среднюю зарплату и среднюю зарплату за апрель месяц 2025 года, то горожане тратят на съем жилья примерно 20% своего дохода.

Появилось новое предложение. Сдается 1-комнатная в новостройке, расположенная в Индустриальном районе, на Роганском жилом массиве, по ул. Роганский, 130.

Жилье полностью готово к заселению: есть все необходимые удобства, современная бытовая техника и мебель. Санузел смежный, ремонт – в хорошем состоянии. Установлены холодильник, плита, духовка, стиральная машина, микроволновка, электрочайник. Подключены Wi-Fi и кабельное телевидение. Арендная плата составляет 5000 грн в месяц + коммунальные услуги по счетчикам.

Также самые дешевые квартиры в Харькове можно найти вдали от центра города. Так, за арендную плату в 3500 грн предлагается всего в 10 минутах ходьбы от станции метро "Академика Павлова". Расположенное на 2 этаже нового дома, это предложение – одно из самых выгодных на рынке.

Выполнен современный ремонт со стильным, продуманным до мелочей дизайном. Оснащена всем необходимым для комфортной жизни: удобный диван, вместительный шкаф-купе, холодильник, стиральная машина, варочная панель и микроволновка.

Идеальный вариант для одного человека или пары. Во дворе — закрытая парковка для жителей. Жилой комплекс имеет удобное расположение — метро совсем рядом, в пределах пешей досягаемости.

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