Безкоштовне житло для ВПО надають як звичайні громадяни, так і приватні компанії, комунальні установи та державні заклади.

Мільйони українців були змушені залишити свої домівки, проте не всі знають, що на території України діють сервіси, які надають безкоштовне житло для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Тимчасовий прихисток для переселенців надають як звичайні громадяни, так і приватні компанії, комунальні установи та державні заклади.

Уся актуальна інформація щодо можливостей розміщення зібрана на офіційній платформі «Там, де вас чекають». На цьому ресурсі переселенці можуть дізнатися про наявні вільні місця у різних регіонах країни, отримати контакти центрів розміщення в кожній області, а також переглянути інтерактивну карту доступного житла в реальному часі.

Серед онлайн-сервісів, які допомагають з пошуком житла, особливо варто відзначити платформу «Прихисток». Це державний ресурс, що дозволяє швидко знайти безкоштовне житло для ВПО від фізичних осіб. Користувачеві потрібно лише обрати регіон, зазначити кількість осіб і склад сім’ї, переглянути доступні варіанти та зв’язатися з власниками напряму.

Ще одна корисна ініціатива — волонтерська платформа «Допомагай». Її функціонал подібний до «Прихистку» — вона об’єднує небайдужих людей, які безкоштовно надають житло тим, хто його потребує.

Окрім онлайн-ресурсів, переселенці можуть звернутися безпосередньо до обласних військових адміністрацій чи органів місцевого самоврядування. Там надається соціальне безкоштовне житло для ВПО у місцях компактного поселення. Подати заявку можна під час евакуації — через відповідальних осіб, після прибуття — у гуманітарному штабі, або телефоном — через гарячі лінії місцевої влади.

У разі виникнення запитань або потреби в консультації, переселенці можуть звертатися за наступними телефонами:

Гаряча лінія з питань житла у місцях компактного поселення — номер 096 058 83 76

Цілодобова лінія Міністерства з питань реінтеграції — короткий номер 15 48

Контакт Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб — номер 066 813 62 39

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