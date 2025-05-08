Безкоштовне житло для переселенців у Вінниці можна отримати у гуртожитку вишу та інших місцях

Безкоштовне житло для ВПО у Вінниці пропонується у різних варінтах, крім того воно постійно оновлюється, тому варто перевірити наявність місця, а потім заселятись, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про можливі варінти для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО у Вінниці надається у гуртожитках, а також освітніх та медичних закладах, що припинили діяльність за своїми основними напрямками. В області підготували понад 2,6 тисячі ліжок де можуть тимчасово розміститися вимушені переселенці.

Реабілітаційна установа для людей з інвалідністю вул. Владислава Городецького, 10

Цей заклад призначений виключно для дітей або матерів із дітьми, які мають інвалідність. Приміщення повністю адаптоване для маломобільних осіб: 40 спеціально облаштованих ліжок розміщено у 10 кімнатах.

Контактна особа: Павло Мазур — (067) 455-11-43 та пошта електронна Pavelmazur2008@gmail.com.

Будівля культової та релігійної діяльності, вулиця Соборна, 18. Тут є 75 ліжок у 29 кімнатах.

Контакти: Маркевич Євген Валерійович, (097) 837-40-70, Frolov3001@gmail.com.

Гуртожиток для студентів, Немирівське шосе, 80. Тут є 60 ліжок (одне із них — для маломобільної людини) у 26 кімнатах. Вільних місць на момент публікації — немає.

Контакти: Бевх Михайло Григорович, (0432) 275-087, vinvpul1@ukr.net

Будинок для колективного проживання, вул. Скалецького, 33. Тут є 75 ліжок у 30 кімнатах.

Контакти: Корпан Олександр Олександрович, (067) 401-91-32, kor-76@i.ua.

Варто також зазначимти, що безкоштовне житло для ВПО у Вінниці пропонується, однак у більшості випадків доведеться платити за комунальні послуги.

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