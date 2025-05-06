«Укрзалізниця» запровадила новий графік руху поїздів із Києва та оголосила про запуск додаткового поїзда у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку, передає Politeka.net.

Про це компанія оголосила у Телеграмі.

Так, «Укрзалізниця» повідомила про запуск додаткового швидкого поїзда №220/219 за маршрутом Київ-Дніпро у зв’язку з підвищеним попитом на поїздки у травневі дні.

Новий графік руху поїздів із Києва передбачає, що поїзд вирушатиме зі столиці 9 та 11 травня о 13:44 та прибуватиме до Дніпра о 21:00. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра заплановане на 08:10 9 травня та на 08:15 11 травня, прибуття до української столиці — о 16:17.

Маршрут включає зупинки на станціях Кам’янське та імені Тараса Шевченка, тож скористатися поїздом зможуть також жителі Кам’янського та Сміли. Квитки вже доступні для придбання в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті, а також у залізничних касах.

Підкреслимо також, що «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка, який курсуватиме 11 травня. Новий графік руху поїздів із Києва передбачає, що потяг вирушить із столиці о 08:33. На шляху прямування передбачена зупинка у Вінниці з 11:46 до 11:50. До Жмеринки поїзд прибуде о 12:37.

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