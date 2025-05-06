Новый график движения поездов из Киева предполагает внедрение ряда изменений, о которых следует знать.

"Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Киева и объявила о запуске дополнительного состава в связи с ростом пассажиропотока, передает Politeka.net.

Об этом компания объявила в Телеграмме.

Так, Укрзализныця сообщила о запуске дополнительного скорого экспресса №220/219 по маршруту Киев-Днепр в связи с повышенным спросом на поездки в майские дни.

Новый график движения поездов из Киева предполагает, что экспресс будет отправляться из столицы 9 и 11 мая в 13:44 и прибывать в Днепр в 21:00. В обратном направлении отправление из Днепра запланировано на 08:10 9 мая и на 08:15 11 мая, прибытие в украинскую столицу - в 16:17.

Маршрут включает остановки на станциях Каменское и имени Тараса Шевченко, и воспользоваться им смогут также жители Каменского и Смелы. Билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении «Укрзализныци», на сайте, а также в железнодорожных кассах.

Подчеркнем также, что «Укрзализныця» назначает дополнительный состав №267/268, который будет курсировать 11.05. Новый график движения поездов из Киева предполагает, что экспресс отправится из столицы в 08:33. На пути следования предусмотрена остановка в Виннице с 11:46 до 11:50. В Жмеринку тот прибудет в 12:37.

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