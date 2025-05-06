"Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Киева и объявила о запуске дополнительного состава в связи с ростом пассажиропотока, передает Politeka.net.
Об этом компания объявила в Телеграмме.
Так, Укрзализныця сообщила о запуске дополнительного скорого экспресса №220/219 по маршруту Киев-Днепр в связи с повышенным спросом на поездки в майские дни.
Маршрут включает остановки на станциях Каменское и имени Тараса Шевченко, и воспользоваться им смогут также жители Каменского и Смелы. Билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении «Укрзализныци», на сайте, а также в железнодорожных кассах.
Подчеркнем также, что «Укрзализныця» назначает дополнительный состав №267/268, который будет курсировать 11.05. Новый график движения поездов из Киева предполагает, что экспресс отправится из столицы в 08:33. На пути следования предусмотрена остановка в Виннице с 11:46 до 11:50. В Жмеринку тот прибудет в 12:37.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новый график поездов из Киева в мае: "Укрзализныця" сделала важное предупреждение.
Також Politeka писала, Новый график поездов из Киева: в "Укрзализныце" сделали предупреждение.
Как Politeka писала Новый график поездов из Львова: "Укрзализныця" предупредила об изменениях.