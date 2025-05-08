Бесплатное жилье для переселенцев в Виннице можно получить в общежитии вуза и других местах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице предлагается в разных вариантах, кроме того оно постоянно обновляется, поэтому следует проверить наличие места, а затем заселяться, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о возможных вариантах для переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице предоставляется в общежитиях, а также образовательных и медицинских учреждениях, которые прекратили деятельность по своим основным направлениям. В области подготовили более 2,6 тысячи коек, где могут временно разместиться вынужденные переселенцы.

Реабилитационное учреждение для людей с инвалидностью ул. Владислава Городецкого, 10

Это заведение предназначено исключительно для детей или матерей с детьми, имеющими инвалидность. Помещение полностью адаптировано для маломобильных: 40 специально обустроенных кроватей размещено в 10 комнатах.

Контактное лицо: Павел Мазур - (067) 455-11-43 и почта электронная Pavelmazur2008@gmail.com.

Здание культовой и религиозной деятельности, улица Соборная, 18. Здесь есть 75 коек в 29 комнатах.

Контакты: Маркевич Евгений Валерьевич, (097) 837-40-70, Frolov3001@gmail.com.

Общежитие для студентов, Немировское шоссе, 80. Здесь есть 60 коек (одна из них — для маломобильного человека) в 26 комнатах. Свободных мест на момент публикации нет.

Контакты: Бевх Михаил Григорьевич, (0432) 275-087, vinvpul1@ukr.net

Дом для коллективного проживания, ул. Скалецкого, 33. Здесь есть 75 коек в 30 комнатах.

Контакты: Корпан Александр Александрович, (067) 401-91-32, kor-76@i.ua.

Следует также отметить, что бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице предлагается, однако в большинстве случаев придется платить за коммунальные услуги.

Следует также отметить, что бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве предлагается, однако в большинстве случаев придется платить за коммунальные услуги.

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