Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві одразу прийде на їх рахунок.

Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві виплачується не лише у вигляді надбавок, а й адресних благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадав Пенсійний фонд України.

Так, кожна фізична або юридична особа тепер має змогу зробити благодійну пожертву на користь пенсійного віку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Така грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві одразу прийде на їх рахунок.

Пожертви можна спрямувати як на загальні потреби всіх літніх українців, так і адресно — на підтримку конкретної особи. Сума внеску — на розсуд благодійника: це може бути 1000, 5000, 20 000 гривень або будь-яка інша сума.

Важливо знати: якщо пожертва є адресною, людина поважного віку отримає 70% від суми, а решта 30% буде направлена на загальне пенсійне забезпечення. Податки з благодійних внесків не стягуються, адже вони не підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України.

Також грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві надається Естонською радою у справах біженців та благодійним фондом "Єдність за майбутнє". Виплата здійснюється індивідуально, після оцінки вразливості, яку проводить консультант у телефонному режимі. Під час розмови враховується низка життєвих обставин, що можуть свідчити про складне становище домогосподарства.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.